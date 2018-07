Gal Gadot rend visite aux enfants dans un hôpital déguisée en Wonder Woman

Gal Gadot s’inscrit dans la longue lignée d’acteurs qui ont endossé leur costume de super-héros dans le monde réel. Vendredi passé, elle a visité un hôpital pour enfants habillée en Wonder Woman, le personnage Marvel qu’elle incarne au cinéma.

Les enfants de l’hôpital pour enfants Inova, à Annedale, ont pu rencontrer la star du film Wonder Woman et du prochain sequel Wonder Woman 1984. Le staff de l’hôpital n’a pas boudé son plaisir non plus.

(PHOTOS) More photos of Gal Gadot visiting Inova Children’s Hospital yesterday. ❤️ #WW84 pic.twitter.com/tgqHiMmmq0 — Wonder Woman 1984 (@WonderWomanHQ) July 7, 2018

«Merci Gal Gadot de nous avoir visité à l’hôpital pour enfants Inova», a tweeté le Docteur Lucas Collazo avec une photo de l’équipe et de l’actrice. «Vous êtes une vraie Wonder Woman. Les enfants adorent ça… et le staff aussi.»