Plus de 18.000 personnes ont été limogées par un décret-loi publié dans le Journal officiel dimanche, dont de très nombreux membres des forces de l’ordre, mais aussi des enseignants et universitaires. Au total, 18.632 personnes, dont plus de 9.000 fonctionnaires de police et 6.000 membres des forces armées, ont vu leur nom publié dans le décret publié dimanche, présenté par les médias comme le dernier avant une probable levée de l’état d’urgence lundi.

source: Belga