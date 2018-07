Tour de France – Dion Smith maillot à pois, une primeur pour un Néo-Zélandais

Faisant partie du trio de tête à l’attaque dès le départ, Dion Smith a profité de la seule difficulté de la journée, la Côte de Pouzages après 28 km, pour glaner les points nécessaire et endosser le maillot à pois. Une primeur pour un néo-zélandais. « C’est assez particulier de se retrouver sur le podium du Tour de France », a confié le coureur de Wanty-Groupe Gobert, 25 ans. « Je suis le premier Néo-Zélandais à endosser le maillot à pois. Représenter mon pays et mon équipe de cette manière, c’est énorme. Le plan, ce matin, consistait à viser ce maillot ou au moins prendre un point, et ensuite se relever pour attendre le peloton et économiser de l’énergie pour les prochains jours. Nous avons un coureur pour le classement général, Guillaume Martin, par conséquent le contre-la-montre par équipe est très important pour nous. L’objectif est de disposer de tout le monde dans le meilleur état de fraîcheur possible. Ce n’était pas une décision facile de se retourner dans le peloton mais c’était un ordre de l’équipe et je suis d’accord avec cette option. Maintenant, je vais garder le maillot à pois demain et je devrais le garder après-demain aussi. »

Source: Belga