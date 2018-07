Mondial 2018 – Coatie – Dalic: « Si nous avions l’argent de l’Angleterre… »

Le match est lancé. « Si nous avions l’argent de l’Angleterre… », a lâché le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic, dimanche devant la presse, alors que son équipe affronte mercredi les Trois lions en demi-finale du Mondial 2018. Le technicien s’est livré à un petit jeu irritant pour les journalistes anglais: aux questions posées dans la langue de Shakespeare, il a répondu directement en croate, laissant ensuite un traducteur parler. Quand il lui a été demandé pourquoi il ne leur répondait pas lui-même en anglais, Dalic a rétorqué qu’il avait toujours fait comme ça depuis le début du tournoi, « par respect pour la presse croate ».

« Nous sommes concentrés sur l’Angleterre, une équipe jeune, de très bonne qualité, qui s’en est sortie facilement contre la Suède, ce sera un adversaire difficile, que nous respectons. Mais nous savons aussi que l’Angleterre analyse notre jeu. Nous les respectons, mais nous croyons dans nos forces et ne craignons personne », déclare Zlatko Dalic.

Quand on relève qu’il parle de qualification facile pour l’Angleterre, le sélectionneur croate précise: « Je n’ai pas dit que c’était facile pour l’Angleterre. Il n’y a pas de route facile pour aller en demi-finale de Coupe du monde. L’Angleterre est une équipe puissante. L’Angleterre a une Premier League plus forte que notre championnat national. Vous ne vous attendiez peut-être pas à nous retrouver là, mais nous méritons d’être là ».

Pour Dalic, c’est « déjà un succès » d’arriver en demi-finales. « Des grands pays comme l’Argentine, le Brésil, sont déjà en vacances, à la plage. L’Angleterre possède une des meilleures ligues en Europe. Si nous avions l’argent de l’Angleterre, qui sait ce que nous aurions dans nos mains (en termes de trophées, ndlr). »

« Nous sommes un petit pays, c’est important de nous montrer à une échelle mondiale », continue le coach croate. « Avant le Mondial 1998 (demi-finale), peu de gens connaissaient la Croatie, c’était bien pour la promotion de notre nouveau pays indépendant. Tout ce qui se passe en Croatie, avec nos résultats, est fou. Les gens fêtent nos succès dans la rue, ça veut dire beaucoup ».

La Croatie a joué deux fois en prolongation en 8e et quart. Un handicap pour la suite? « Jouer 120 minutes deux fois, ce n’est pas facile. Quelques joueurs ont des petits soucis physiques, mais être en demi-finale, c’est une motivation, ça nous donne une nouvelle force, une nouvelle énergie », selon Dalic, qui estime que Rakitic « est à son meilleur niveau depuis le début de sa carrière. Avec Modric, ils sont les meilleurs milieux du tournoi. Ils sont rivaux en Espagne, mais en équipe nationale, ils sont un même corps et une même âme ».

En face, il y aura Harry Kane, meilleur buteur du Mondial avec 6 buts. « L’Angleterre aime jouer offensivement, ça nous ira mieux, on devrait faire une meilleure performance que contre le Danemark et la Russie. J’ai pleinement confiance en ma défense centrale. On a arrêté Messi, on a arrêté Eriksen (Danemark), on va essayer d’arrêter Kane ».

