Les premiers enfants ont été évacués de la grotte en Thaïlande

Selon différents médias, plusieurs enfants ont déjà pu être extraits, en vie, de la grotte partiellement inondée dans laquelle ils étaient coincés depuis 2 semaines, dans le nord de la Thaïlande. L’opération d’extraction des 12 enfants d’une équipe de football et de leur jeune entraineur, qui sont entrés dans le complexe de grottes et de tunnels le 23 juin et y ont été piégés par la montée des eaux, avait débuté à 10h00 dimanche matin (5h00 HB). L’opération est périlleuse et pourrait durer deux à trois jours d’après un général local.

Selon l’agence Reuters, qui a obtenu confirmation d’un responsable local des secours, deux adolescents ont été extraits avec succès et « se trouvent actuellement à l’hôpital de campagne installé près de la grotte ». « Nous les examinons. Ils n’ont pas encore été transférés vers l’hôpital de Chiang Rai », précise Tossathep Boonthong, membre de l’équipe de secours.

Source: Belga