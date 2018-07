Kevin et Dylan Borlée réussissent le minimum sur 400m pour l’Euro de Berlin

Kevin et Dylan Borlée ont réussi le minimum sur 400m pour l’Euro de Berlin (du 7 au 12 août) lors de la 2e journée des championnats de Belgique d’athlétisme dimanche au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Kevin Borlée a conquis le titre national en signant un chrono de 45.52, son meilleur chrono de la saison, devant Dylan Borlée, 2e, qui a fait le tour de piste en 45.55, son record personnel, alors que le minimum pour les championnats d’Europe est fixé à 45.89.

Robin Vanderbemden a pris la 3e place avec un chrono de 46.09. Quatrième en 46.46, Alexander Doom a réussi lui le minimum U23 (46.70). Jonathan Sacoor était le seul jusqu’ici à avoir couru le minimum en 46.07 à Oordegem fin mai, mais il veut se concentrer sur l’Euro U20 à Tampere et avait envisagé ne courir que le relais à Berlin. Il n’est pas certain par ailleurs que Doom intégrera la sélection pour Berlin. Jonathan Borlée vise aussi l’Euro, lui qui n’a pas encore couru de 400m cette saison.

Dylan Borlée était lui très heureux de sa performance. « Ca fait du bien, je suis passé trois fois très près du minimum. Parfois, le doute peut s’installer. Mais je suis toujours dit de persévérer. J’ai toujours très bien travaillé à l’entraînement. Et ça s’est très bien passé. J’ai battu mon record personnel de deux centièmes de seconde, ce qui est aussi un soulagement car j’avais fixé ce record en 2015. Depuis lors, j’ai eu des pépins physiques, on a fait des choses qui n’ont pas fonctionné. Mais je n’ai jamais paniqué et ça a payé, et je peux dire que ce n’est pas fini. Kevin était derrière moi au départ en finale nationale. Il m’a dit que s’il ne me reprenait pas dans le virage, je pouvais faire ma course. Mais il était là et je suis très content pour lui car il était très loin il y a encore trois semaines. Il est fort et il sera très fort à Berlin ».

Source: Belga