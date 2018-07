Eden Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel et Meunier absents de l’entraînement collectif

Après une journée de récupération samedi, au lendemain de leur qualification historique en demi-finales du Mondial 2018 de football aux dépens du Brésil, les Diables Rouges ont repris le chemin de l’entraînement dimanche après-midi dans leur centre de préparation de Dedovsk en région moscovite. Ils ont commencé leur préparation de la demi-finale contre la France de mardi soir à Saint-Pétersbourg (20h00 belges). Eden Hazard, Lukaku, Vertonghen, Alderweireld, Kompany, Witsel et Meunier ne se sont pas entraînés avec le groupe. Les deux premiers, non équipés de chaussures de foot, ont suivi leurs partenaires depuis le banc. Alderweireld et Vertonghen se sont concentrés séparément sur des courses de sprint. Comme d’habitude seul le premier quart d’heure a été ouvert aux médias. Elle a permis d’observer les treize autres joueurs de champ, en plus des trois gardiens (Courtois, Mignolet et Casteels), à l’entraînement. Trois étaient titulaires contre le Brésil: Fellaini, De Bruyne et Chadli. Les autres étaient Batshuayi, Thorgan Hazard, Mertens, Boyata, Tielemans, Dembélé, Carrasco, Dendoncker, Vermaelen et Januzaj.

Le reste de la séance se déroule à huis clos. Il sera donc impossible de savoir quelle tactique le coach espagnol réserve aux Bleus. Le sélectionneur Roberto Martinez avait réussi à préserver le secret de sa nouvelle tactique mise en place lors du quart de finale contre le Brésil. Il avait troqué son traditionnel 3-4-3 contre un 4-3-3, avec un déplacement de Lukaku à la droite de l’attaque et De Bruyne placé en position plus avancée et Chadli à gauche dans l’entre-jeu. Elle avait eu le don de surprendre totalement la formation brésilienne qui s’était retrouvée menée au score 0-2 après une demi-heure de jeu.

Martinez devra composer mardi sans Thomas Meunier, suspendu. Il va lui falloir trouver un nouvel arrière droit. Chadli semble favori pour occuper le poste, ouvrant une place dans l’entre-jeu. Les Diables Rouges s’entraîneront encore lundi matin (10h45) à Dedovsk avant de s’envoler pour Saint-Pétersbourg lundi en fin d’après-midi.

L’autre finale opposera la Croatie à l’Angleterre mercredi au stade Loujniki de Moscou.

Source: Belga