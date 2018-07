Dix morts et 73 blessés dans le déraillement d’un train en Turquie

Dix personnes ont été tuées et 73 blessées dimanche dans le déraillement d’un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie, a affirmé la télévision publique TRT Haber, citant le ministère de la Santé. Le train transportant 360 passagers provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé. Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon TRT Haber.

Des témoins de l’accident ont fait circuler des clichés montrant des secouristes se rendant à pied, le long de rails, vers le lieu où plusieurs wagons semblent avoir basculé dans un champ, en journée.

source: Belga