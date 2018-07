Corée du Nord – Pompeo: sanctions contre Pyongyang maintenues jusqu’à la dénucléarisation complète

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a assuré dimanche à Tokyo que les sanctions en vigueur contre Pyongyang seraient maintenues jusqu’à la fin de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les sanctions resteront en place jusqu’à une « dénucléarisation complète et totalement vérifiable », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion avec ses homologues japonais et sud-coréen.

M. Pompeo, qui fait escale dans la capitale japonaise après une visite de deux jours à Pyongyang, a insisté sur l’importance du contrôle de l’achèvement du processus.

Pour le secrétaire d’Etat, il s’agit d’une « dénucléarisation au sens large », englobant toute la gamme d’armes, et « les Nord-Coréens comprennent cela, ils ne l’ont pas contesté », a-t-il dit.

« Il y aura une vérification liée à la dénucléarisation complète, c’est ce que le président (Donald) Trump et le président Kim (Jong Un) ont tous deux accepté », a-t-il ajouté.

M. Pompeo s’est montré serein, bien que la Corée du Nord ait qualifié samedi soir de méthodes de « gangster » la façon dont les Etats-Unis négocient le désarmement nucléaire.

« Le président Trump et moi croyons que ces efforts pour la paix en valent la peine », a-t-il encore souligné.

source: Belga