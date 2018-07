Cinq Belges en lice à Wimbledon ce lundi

Après la traditionnelle pause dominicale dans le tournoi anglais, la 7e journée des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon verra, lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 47), 24 ans, disputer son 8e de finale face à la Russe Daria Kasatkina (N.14/WTA 14), 21 ans, protégée de Philippe Dehaes en 2e match sur le court N.18. Quatre autres Belges seront sur les courts en herbe lundi à Londres. Kirsten Flipkens devrait même disputer deux matches. En double dames aux côtés de la Roumaine Monica Niculescu et en double mixte comme partenaire du Néerlandais Robin Haase. Pour le compte du 3e tour du double dames (8es de finale), l’Anversoise sera opposée à la première paire tête de série à Londres formée par la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, finalistes en 2014 à Wimbledon et lauréates à l’Open d’Australie et à Birmingham cette année.

En double dames toujours, Elise Mertens, avec la Néerlandaise Demi Schuurs, tentera aussi de se qualifier pour les quarts de finale. Le duo sera opposé à l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke. En double mixte, pour le compte du 2e tour (16es de finale), Flipkens et Haase joueront contre l’Américain Rajeev Ram et la Slovène Andreja Klepac.

Le tournoi junior débute aussi avec deux jeunes Belges. Louis Herman, par le biais des qualifications, a rejoint Arnaud Bovy, 17 ans, dans le tableau final du simple garçons. Louis Herman, 17 ans, 74e mondial, sera opposé au premier tour au Britannique Jake Hersey, 18 ans, 161e junior du monde.

Le Liégeois Arnaud Bovy, 33e mondial, sera opposé à l’Américain Keenan Mayo, 18 ans, 75e au classement ITF chez les juniors. Arnaud Bovy, avec le Français Arthur Cazaux et Louis Herman, avec le Japonais Taisei Ichikawa, sont engagés aussi en double garçons. Il n’y a pas de Belges dans les tableaux féminins chez les juniores.

Source: Belga