Une marque de soins capillaires lance un shampoing pour animaux

La coiffeuse des stars, notamment des soeurs Kardashian, Jen Atkin a compris qu’un animal de compagnie méritait d’être aussi beau que son maître.

Afin que ces derniers aient le poil parfumé, lisse et brillant, sa marque Ouai Hairecare a imaginé un shampoing convenant à de nombreux animaux. 15% des bénéfices de sa vente seront reversés à la Fondation Vanderpump, une organisation à but non lucratif consacrée au bien-être canin.

La formule du shampoing contiendra du vinaigre de cidre pour équilibrer le pH et neutraliser les odeurs, du jus d’aloe vera pour adoucir la peau et des graines de tamarin pour hydrater. Comme les shampoings ordinaires de la marque, le produit sera infusé de citron italien, de rose de Damas, de jasmin, d’iris, de lys et de musc blanc. Le tout, sans parabènes, ni sulfates, ni phthalates.

Ouai n’est pas la première marque de cosmétiques à se lancer dans les produits pour animaux. La marque de produits naturels Aesop propose un produit nettoyant appelé ‘Animal’. Ouai Pet Shampoo sera commercialisé le 12 juillet au prix de 28$.