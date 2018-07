Les premiers enfants ont pu quitter la grotte thaïlandaise

Plusieurs enfants (au moins deux) ont déjà pu être extraits de la grotte partiellement inondée dans laquelle ils étaient coincés depuis plus de deux semaines, en Thaïlande.



La difficile opération d’évacuation des douze enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte en Thaïlande depuis 15 jours a débuté tôt ce matin. Elle devrait durer deux à trois jours, le temps de ramener tout le monde à la surface. Chaque enfant doit être escorté par deux plongeurs, un étranger et un thaïlandais. Les enfants étaient partis explorer la grotte le 23 juin après leur entraînement pour une raison encore inconnue. Ils s’étaient retrouvés piégés par la montée des eaux dans cette grotte au fin fond du nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Jusqu’ici, il fallait onze heures à un plongeur aguerri pour faire l’aller-retour jusqu’aux enfants: six heures aller, cinq heures retour grâce au courant. Long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, le parcours pour sortir de la grotte comprend de difficiles passages sous l’eau. Signe du péril de l’entreprise, un ancien plongeur de la marine thaïlandaise a péri vendredi lors d’une opération de ravitaillement des enfants. Or, une bonne partie des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas nager, et aucun n’a fait de plongée.

Les conditions pour une évacuation sont jugées optimales par la cellule de crise, notamment en ce qui concerne le niveau d’eau dans la grotte. Mais des pluies attendues prochainement pourraient recouvrir une bonne partie du rocher sur lequel le groupe a trouvé refuge. Samedi soir, une grosse averse de mousson est tombée pendant une demi-heure, rappelant l’urgence à évacuer les enfants.