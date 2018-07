Quelques conseils pour éviter l’intoxication alimentaire cet été

Avec la chaleur et les beaux jours, les barbecues et repas en plein air se multiplient. Cependant, ceux-ci présentent un risque si les plats ne sont pas préparés et conservés correctement : les bactéries adorent la chaleur. Pour éviter de se rendre malade, voici quelques conseils d’experts.

Attention à la chaîne du froid

En cas d’intoxication alimentaire, les plats tels que la salade de pomme de terre sont pointés du doigt. Mais la mayonnaise à elle seule est rarement fautive, selon Ben Chapman, chercheur en sécurité alimentaire à l’Université de Caroline du Nord. C’est plutôt la combinaison des ingrédients, ainsi que la mauvaise gestion de l’hygiène et de la chaîne du froid qui sont responsables.

« Par exemple, au-delà de 32°C, le nombre d’agents pathogènes présents dans la salade de pomme de terre se multiplie par dix en à peine une heure », affirme Chapman. « À des températures idéales pour les bactéries, comme celle du corps humain, les populations bactériennes peuvent doubler en moins de 20 minutes. »

Pour ce qui est de la viande, le docteur Ross Rodgers, urgentiste au Centre médical Penn State Health, conseille de vérifier la cuisson au thermomètre afin d’éliminer les virus et les bactéries et de ne pas la consommer froide.

Dans le doute, acheter sa mayonnaise dans le commerce

Si, de nos jours, la mayonnaise est rarement responsable d’intoxications alimentaires, c’est parce que l’on choisit souvent de ne pas la préparer soi-même.

« La mayonnaise que l’on achète est acidifiée par souci de conservation et de destruction des agents infectieux », explique Chapman. « À elle seule, la mayonnaise ne présente donc pas de risque ».

Si vous choisissez tout de même de préparer votre propre mayonnaise, le conseil de Chapman est de choisir une recette à base d’ovoproduits pasteurisés et incorporant de l’acidité (vinaigre ou jus de citron, par exemple). La réfrigération demeure aussi très importante.

Fruits et légumes ne sont pas non plus sans risque

On se méfie souvent de la viande crue, des fruits de mer ou des œufs mais Ross Rodgers rappelle que les mêmes virus et bactéries sont parfois présents dans les produits frais. Les fruits et légumes frais seraient liés à 46% des intoxications alimentaires aux États-Unis entre 1998 et 2008, selon Chapman.

Pour éviter les problèmes, le médecin recommande de bien nettoyer les fruits et légumes, de se laver soigneusement les mains et d’utiliser une planche à découper différente pour la viande et pour les produits frais.

Plus d’informations sur les sites de l’ Organisation mondiale de la santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladie.