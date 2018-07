Facebook prépare une télé-réalité sur Cristiano Ronaldo

Habitué à être sous le feu des projecteurs, Cristiano Ronaldo pourrait être la star d’une télé-réalité diffusée sur Facebook Watch. La plateforme serait en négociations pour finaliser ce projet qui suivrait la vie du footballeur, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions.

Star sur les terrains de football, Cristiano Ronaldo va peut être devenir une star de la télé-réalité. Selon les informations des médias américains, la plateforme de streaming de Facebook, Watch, serait en négociations pour réaliser une série sur la vie du joueur du Real Madrid. Une sorte de série documentaire qui suivrait le Portugais et qui pourrait lui rapporter gros.

10 millions de dollars

Selon les informations révélées par Variety, Cristiano Ronaldo pourrait recevoir la bagatelle de 10 millions de dollars pour treize épisodes. Une perspective réjouissante pour le capitaine de l’équipe nationale du Portugal après leur défaite en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l’Uruguay. Derrière ce projet, Religious of Sports, la société de Tom Brady, Michael Strahan et Gotham Chopra, produira le programme aux côtés de Matador Content.

Star des réseaux sociaux

Véritable star du ballon rond, la popularité de Cristiano Ronaldo n’est plus à prouver. Il fait partie des sportifs les plus suivis sur Facebook, avec plus de 120 millions de fans sur sa page officielle, plus de 133 millions sur Instagram et plus de 74.3 millions sur Twitter. Cinq fois vainqueur du Ballon d’or en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017, le capitaine de l’équipe du Portugal a également été élu meilleur footballeur de l’année FIFA en 2008. Père de quatre enfants, Cristiano Ronaldo est en couple avec Georgina Rodriguez.

Si le projet abouti, la télé-réalité sur Ronaldo rejoindrait celle du joueur de football américain Tom Brady, « Tom vs. Tom », qui vient de débuter en janvier dernier. Pour le moment, les épisodes de cette série ont été visionnés plus de 50 millions de fois sur Facebook.