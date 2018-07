Cinq conseils pour bien vivre sa grossesse durant l’été

Il ne vous reste plus que quelques mois avant d’accueillir un nouveau membre au sein de votre famille? Même si votre grossesse se passe au mieux, la hausse des températures peut être une période particulièrement difficile à vivre. Voici quelques conseils pour passer un été des plus agréables qu’il soit.

S’hydrater au maximum

On ne le répétera jamais assez, que l’on soit enceinte ou non, il faut penser à s’hydrater au maximum durant la journée. Durant la grossesse, il est d’ailleurs préférable de privilégier l’eau aux boissons sucrées comme les sodas. En cas de forte chaleur, il est recommandé de consommer au moins deux bouteilles d’eau tout au long de la journée. Veillez cependant à ce que l’eau soit bien à température ambiante, environ 18ºC, et non trop froide pour éviter les problèmes de digestion.

Éviter le soleil

Pour éviter les coups de chaleur, il est préférable de ne pas s’exposer durant les heures les plus chaudes. Privilégiez donc un endroit frais où rester entre 11h et 16h plutôt qu’une balade à l’extérieur. En cas d’exposition, pensez à protéger votre peau à l’aide d’une crème solaire de type 50+. Celle-ci permettra notamment d’éviter l’aggravation et l’apparition de tâches du masque de grossesse. Le port d’un chapeau ne sera également pas de trop.

Le confort avant tout

La période estivale étant déjà assez compliqué à gérer lors d’une grossesse, inutile de se compliquer d’avantage la vie. Le mot d’ordre? Soyez à l’aise. Privilégiez les vêtements amples dans des matières naturelles comme le coton ou le lin. Pour les chaussures, les modèles ouverts permettront de mettre vos pieds à l’aise. Pensez également à retirer vos bagues et bracelets dans le cas où la chaleur vous ferait gonfler les mains.

Prévenir les lourdeurs aux jambes

Une mauvaise circulation sanguine peut rapidement être à l’origine de lourdeurs aux jambes, et la chaleur n’est pas là pour arranger les choses. L’utilisation de bas de contention est donc fortement recommandée pour apaiser les douleurs. Que ce soit au travail ou chez vous, une autre solution est celle de surélever vos jambes afin de faciliter la circulation du sang.

Se détendre

On ne le rappelle jamais assez: reposez-vous. Profitez de votre moment à l’ombre pour faire une sieste. Pour celles qui ont envie d’allier détente et rafraîchissement, la natation ou l’aquagym restent des activités idéales lors de la grossesse pour soulager les différents maux.