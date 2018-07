Wimbledon – Mertens, battue par Cibulkova au 3e tour: « J’étais chaque fois en retard sur la balle »

« Je n’ai pas réussi à produire le niveau de jeu que j’espérais. J’étais chaque fois en retard sur la balle », a confié Elise Mertens (WTA 15) après son élimination samedi à Wimbledon. La Limbourgeoise, 22 ans, a vu son parcours en simple s’achever au stade du troisième tour contre Dominika Cibulkova (WTA 33). Tracassée par son mollet gauche, la n°1 belge s’est sèchement inclinée, 6-2, 6-2 sur le Show Court 2 contre la petite Slovaque, 29 ans, lauréate du Masters en 2016, qui lui a fait très mal avec ses frappes vives le long de la ligne. « Je me suis levée avec cette gêne au mollet vendredi matin », raconte-t-elle. « C’est la raison pour laquelle je n’ai pas joué le double mixte en fin de journée. C’est une contracture, mais il fallait faire attention, car cela peut toujours devenir une déchirure. Je n’ai toutefois jamais songé à déclarer forfait. J’avais un bandage bien serré et je n’y ai pas pensé pendant le match. J’étais plus préoccupée par trouver des solutions pour essayer de la contrer. Mais je ne les ai pas trouvées. »

Elise Mertens était évidemment déçue. Déjà demi-finaliste à l’Australian Open et huitième de finaliste à Roland Garros, la Limbourgeoise aurait bien aimé aller plus loin sur le gazon londonien.

« C’est frustrant. Mais c’est le sport. Malheureusement, cela se produit au troisième tour à Wimbledon. J’ai pourtant essayé de réagir, d’être plus agressive, de venir plus au filet. Cela m’a rapporté quelques points, mais j’ai fait trop de fautes. 6-2, 6-2, c’est sévère, mais je ne dois pas baisser les bras. Il reste encore des tournois cette année, encore un Grand Chelem. Et je vais bien me préparer. Mes prochains tournois seront San Jose, Montréal et Cincinnati », glisse encore la native de Louvain, qui a confirmé qu’elle jouera en double dames lundi avec la Néerlandaise Demi Schuurs.

