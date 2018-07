Wimbledon – David Basile, le coach de Van Uytvanck: « Wimbledon sera peut-être un déclic pour Alison »

David Basile, le coach d’Alison Van Uytvanck (WTA 47), était très satisfait de la victoire de sa protégée, samedi au troisième tour à Wimbledon, contre l’Estonienne Anett Kontaveit (WTA 27). Le Liégeois, 42 ans, était très heureux qu’elle ait réussi à enchaîner après son exploit contre Garbine Muguruza (WTA 3) au tour précédent. « C’est toujours un peu l’attente, la peur de la réaction après une grande victoire comme celle contre Muguruza », explique-t-il. « Il y a des joueurs et joueuses qui battent des grosses têtes de série dans un tournoi et qui, ensuite, s’écroulent complètement au tour suivant. C’est toujours le risque, mais on a essayé de garder la même routine et Alison a très bien géré cela. Je suis très content de la manière dont elle se comporte sur le court, de l’agressivité qu’elle affiche. Et de la constance surtout. Elle avait déjà des bonnes périodes pendant ses matches, mais pas du début à la fin. Là, elle vient de le faire pendant trois matches d’affilée dans un tournoi du Grand Chelem ».

Et voilà donc Alison Van Uytvanck pour la première fois en huitième de finale à Wimbledon. Lundi, la Brabançonne, 24 ans affrontera la Russe Daria Kasatkina (WTA 14), 21 ans, pour égaler sa meilleure performance en Grand Chelem, un quart de finale à Roland Garros en 2015.

« Elle a encore rencontré Kasatkina à Eastbourne, il y a dix jours. Elle avait presque réussi à gagner (7-5, 4-6, 1-6, ndlr), mais sans servir correctement, car elle traînait une gêne à la hanche gauche. Elle aura donc ses chances. Je considère que Wimbledon, c’est son tournoi. Et il constituera peut-être un déclic pour elle avec cette victoire contre Muguruza. Cela devrait donner confiance pour la suite. Cela ne veut pas dire que l’on pense à gagner le tournoi », sourit-il, « mais bien que l’on est sur le bon chemin, que l’on travaille correctement et que de bons résultats devraient suivre… »

Source: Belga