Mondial 2018 – « Nous avons été chanceux », concède Zlatko Dalic

« Cela n’a pas été un bon match, c’était une bataille pour les demies et nous avons été un peu chanceux », a déclaré Zlatko Dalic en conférence de presse. Le sélectionneur national croate disputera la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie après avoir battu le pays hôte au terme d’une séance de tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.), samedi à Sotchi. « Je voudrais féliciter mon groupe mais aussi la Russie, qui s’est battue jusqu’au bout », a dit Dalic, arrivé à la tête de l’équipe au damier en octobre 2017, parvenant à qualifier la Croatie pour le Mondial en battant la Grèce en barrages.

« J’étais très concentré pendant tout le match mais après le penalty décisif d’Ivan Rakitic, je me suis senti très soulagé, l’émotion m’a envahi », a-t-il raconté. « Nous sommes très heureux de cette qualification, comme tout le peuple croate. Je ne pleure pas souvent mais là, j’ai une bonne raison: nous sommes en demi-finales! C’est un grand résultat pour cette équipe, un réel succès », a ajouté Dalic avant d’aborder le match contre les Anglais.

« Il est clair que nous avons laissé un peu d’énergie en chemin mais nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. On va essayer de déployer le meilleur jeu possible. Il nous reste deux rencontres, nous sommes très motivés et allons tout donner. Je m’attends à une nouvelle bataille mais j’ai confiance en nous », a conclu Dalic.

Samedi à Sotchi, la Croatie est rentrée dans l’histoire, devenant la seconde équipe à remporter deux séances de tirs au but lors d’une même Coupe du monde après l’Argentine en 1990.

En effet, les Croates s’étaient déjà imposés aux tirs au but contre le Danemark en huitièmes.

