Jupiler Pro League – Bruges et La Gantoise s’imposent en amical

Le Club de Bruges ponctuait son stage à Garderen aux Pays-Bas par une rencontre amicale face aux Emirats Arabes Unis. Les champions de Belgique en titre se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Saulo Decarli (6e), Siebe Schrijvers (37e) et Jelle Vossen (74e). Les Brugeois ont frappé les premiers sur corner. Le ballon est arrivé chez Decarli qui a placé les Blauw en Zwart aux commandes. Les troupes d’Ivan Leko ont dominé la première période et en ont éte récompensées peu avant le repos. D’une frappe lourde, Siebe Schrijvers doubla en effet la mise pour le Club (37e). La deuxième période a été moins intense et les Emirats Arabes Unis ont réduit la marque via At-Attas (73e). Bruges réagit cependant dans la foulée grâce à Jelle Vossen (74e).

La Gantoise était également aux affaires avec un déplacement à Wetteren. Les Gantois menaient déjà 0-3 à la pause après des buts de Dompé (12e), Andrijasevic (33e) et Janga (42e). Les Buffalos ajoutèrent trois autres buts en deuxième période via Koita (51e), Olayinka (70e) et Kubo (83e), pour s’imposer 1-6.

Dans le même temps, Lokeren a gagné par le plus petit des écarts (0-1) face à Zulte-Waregem. Miric, bien servi par Cevallos, a inscrit l’unique but de la partie en fin de première période (43e).

Plus tôt dans la journée, le Cercle de Bruges s’était imposé à Waasland-Beveren. Badibanga a ouvert le score pour les Waeslandiens (14e) mais Bruno (39e) et Abua (45e) ont offert la victoire aux Brugeois.

Source: Belga