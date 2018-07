Fernando Gaviria (Quick-Step), premier leader du 105e Tour de France

Fernando Gaviria (Quick-Step) a remporté la première étape du Tour de France samedi à Fontenay-le-Comte (Vendée). Il endosse le maillot jaune. Le Colombien s’est adjugé le sprint final devant Peter Sagan (Slo – Bora-Hansgrohe) et Marcel Kittel (All – Katusha-Alpecin). Gaviria, qui fait ses débuts sur la Grande Boucle, a parcouru les 201 kilomètres séparant Noirmoutier et Fontenay-le-Comte en 4h23:32. Le premier Belge, Timothy Dupont (Wanty – Groupe Gobert), est douzième dans le même temps. Oliver Naesen finit 37e de l’étape mais en ayant récupéré une seconde de bonification, il se hisse à la quatrième place au général.

De nombreux favoris ont connu une fin de course agitée en raison de différentes chutes survenues dans le peloton. Le tenant du titre Chris Froome, notamment, a chuté à 5 kilomètres de l’arrivée mais a pu rapidement reprendre la course. Il figure à la 91e place au classement général provisoire, à plus d’une minute du leader.

Peu après le départ de cette étape inaugurale, un trio de coureurs, Yoann Offredo (Fra – Wanty Groupe Gobert), Jérôme Cousin (Fra – Direct Énergie) et Kevin Ledanois (Fra – Fortuneo – Samsic) a rapidement pris le large, l’écart avec le peloton grimpant à 3:45 après 45 kilomètres de course. L’écart tombait à 2:30 à une centaine de kilomètres de la fin. A 80 kilomètres, un sprint était prévu à La Tranche-sur-Mer. Les trois hommes ne l’ont pas joué, Jérôme Cousin franchissant le premier la bannière verte, devant Kevin Ledanois et Yoann Offredo.

Les trois mêmes coureurs se sont par contre disputés le maillot à pois à la Côte de Vix, à 28 kilomètres de l’arrivée. C’est Kevin Ledanois qui a franchi le sommet en premier. Ledanois allait ralentir la cadence et être rejoint par le peloton à 21 kilomètres de l’arrivée alors que ses deux comparses connaissaient encore 30 secondes d’avance. Ceux-ci devaient toutefois être repris à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. C’est également à cette distance qu’une chute est survenue dans le peloton impliquant notamment Arnaud Demare (Fra – Groupama – FDJ).

Le deuxième étape dimanche présente le même profil que la première. Longue de 182,5 kilomètres, elle partira de Mouilleron-Saint-Germain pour arriver à La Roche-sur-Yon, toujours en Vendée.

