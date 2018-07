Peut-on se baigner après avoir manger ? Une bière fraîche rafraîchit-elle ? Tour d’horizon des idées reçues estivales

L’été s’installant, il est important de faire bien attention à sa santé, et notamment d’éviter de trop s’exposer au soleil ou de ne pas boire assez d’eau.

Pour rester informé des meilleures manières de vivre ses vacances en sécurité, des experts réfutent ici quelques mythes communs sur l’été, et donnent leurs conseils pour bien s’occuper de soi et de sa famille.

L’eau de mer permet de mieux cicatriser

Faux. « C’est un mythe. En effet, l’eau salée peut contenir des germes ou des bactéries capables d’infecter une plaie ouverte », explique Isabel Valdez, médecin au Baylor College of Medicine : « Il faut attendre que la plaie ait cicatrisé complètement avant de la plonger dans l’eau, que ce soit celle d’une rivière ou de la mer. »

Pour accélérer le processus de cicatrisation, elle recommande de laver la plaie à l’eau chaude et savonneuse. Si la plaie rougit, devient douloureuse ou chaude au toucher, il faut consulter son médecin.

On peut avoir des crampes d’estomac en allant nager trop vite après le repas

Vrai (en partie). Si l’on va nager, ou si l’on pratique une activité exigeante trop rapidement après avoir mangé, il existe un léger risque d’avoir des crampes, explique Isabel Valdez. Cependant, même si nager l’estomac plein peut être désagréable, ce n’est pas un risque vital. Il faut simplement se donner un peu de temps pour digérer.

Pas besoin de mettre de l’écran solaire quand le temps est nuageux

Faux. « Il faut absolument mettre de l’écran solaire même quand le ciel est couvert, car on est alos exposé aux rayons UV », explique Isabel Valdez : « Je recommande un écran d’indice au moins égal à 30. » Elle ajoute qu’il faut penser à s’en réappliquer au cours de la journée, surtout si l’on va nager ou si l’on a transpiré.

Les enfants ont moins besoin de sommeil l’été

Faux. Il fait peut-être encore jour, et les enfants font sans doute des caprices pour rester debout plus longtemps, mais ils ont besoin du même nombre d’heures de sommeil l’été que pendant le reste de l’année, explique Blake Jones, professeur assistant de développement humain et d’études de la famille à de l’université Purdue. « L’école est finie et les enfants veulent rester debout plus longtemps, en général pour jouer dehors, mais il est crucial de maintenir leur rythme de sommeil habituel », continue-t-il.

« L’été est également la saison pendant laquelle les enfants prennent souvent du poids. Il y a plusieurs raisons potentielles à cela, notamment le fait de se coucher plus tard en mangeant plus gras et plus sucré, d’augmenter le temps passé devant les écrans et les comportements sédentaires, ou de modifier le rythme de sommeil. »

Toutes les boissons ne permettent pas de rester hydraté

Faux. « À la plage ou au bord de la piscine, la meilleure façon de s’hydrater est tout simplement de boire de l’eau », explique Isabel Valdez. Un soda ou une bière bien fraîche peuvent être rafraîchissants sous les températures chaudes de l’été, mais n’hydratent pas. L’alcool et la caféine sont des diurétiques, qui font perdre de l’eau à l’organisme.