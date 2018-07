Les Etats-Unis ont gagné la Coupe du monde… de quidditch

Les USA n’ont pas été qualifiés pour le mondial de football, mais ils auront tout de même gagné la finale de la Coupe du monde de quidditch moldu, face à la Belgique.

C’est ce lundi 2 juillet qu’avait lieu la finale de la compétition, à Florence. Elle opposait les États-Unis à la Belgique, à l’occasion un match qui s’est terminé sur le score de 120 à 70. Les USA marquent ici leur troisième victoire après deux titres gagnés en 2012 et 2014.

USA advances to the finals after win over UK. Read more at: https://t.co/eaFThvhepk Photo by: Miguel Esparza #RedeemTeam2018 #IQAWorldCup18 pic.twitter.com/CGjx50TEJU — US National Quidditch Team (@USAQuidditch) July 1, 2018

Assez peu connu du grand public, le quidditch moldu est un sport né en 2005 et tiré de l’univers d’Harry Potter. La Coupe du monde de ce sport se déroule tous les deux ans depuis 2012 et regroupe plus de 800 joueurs provenant de 29 pays différents.

Ce jeu oppose deux équipes de sept joueurs, qui s’affrontent avec un balai entre les jambes et doivent marquer des points en lançant différentes balles dans des cerceaux. De plus, les joueurs de chaque équipe peuvent attraper le vif d’or, constitué d’un joueur neutre portant à sa hanche une balle de tennis. Celui-ci met fin au match et octroie 30 points à l’équipe qui l’attrape.