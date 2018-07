Mondiaux de cyclisme 2021 – La Flandre présente sa candidature: départ à Anvers et arrivée à Louvain La Flandre présente sa candidature pour les Mondiaux de cyclisme 2021: départ à Anvers et arrivée à Louvain

Si la Flandre obtient l’organisation des Mondiaux 2021 de cyclisme, l’épreuve en ligne partira d’Anvers et arrivera à Louvain. C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministre flamand du Sport Philippe Muyters (N-VA) à l’occasion de la présentation de la candidature de la Flandre à l’organisation de l’événement. Les Mondiaux de cyclisme ont été organisés pour la dernière fois en Belgique en 2002 à Zolder.

L’UCI décidera en septembre où les Mondiaux se tiendront. Si la Flandre obtient l’organisation des Mondiaux 2021 de cyclisme, l’épreuve en ligne partira d’Anvers et arrivera à Louvain. C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministre flamand des Sports Philippe Muyters (N-VA) à l’occasion de la présentation de la candidature de la Flandre à l’organisation de l’événement. Le contre-la-montre individuel aura Knokke-Heist et Bruges comme lieux de départ et d’arrivée. 2021 est une date symbolique pour le cyclisme. Le tout premier championnat du monde, réservé aux amateurs, avait été organisé en 1921 à Copenhague. La candidature flamande sera défendue le 20 juillet auprès de l’Union cycliste internationale (UCI). Celle-ci décidera en septembre où les Mondiaux se tiendront.

Les championnats du monde 2021 se dérouleront du 18 au 26 septembre. Les Mondiaux de cyclisme ont été organisés pour la dernière fois en Belgique en 2002 à Zolder.

« Notre candidature est unique car nous voulons organiser les Mondiaux en Flandre avec plusieurs villes hôtes », a déclaré Philippe Muyters. « Nous voulions éviter la situation de 2002 où plusieurs villes se sont concurrencées pour accueillir cet événement, c’est pourquoi nous unissons nos forces », a ensuite expliqué Ben Weyts, ministre flamand du Tourisme.

L’itinéraire exact, qui pourra être modifié si l’UCI l’exige, empruntera notamment certaines difficultés de la Flèche Brabançonne aux alentours de Louvain. A noter que le lieu précis de l’arrivée n’a pas encore été défini.

L’organisation de ces Mondiaux, gérée par Flanders Classics et Golazo, coûterait plus de 17 millions d’euros, dont 13 assurés par le gouvernement flamand. Les villes hôtes débourseront 2,9 millions, un tout petit peu plus que les partenaires privés (2,8 millions). La Flandre espère des retombées à hauteur de 30 millions d’euros.

Source: Belga