Mondial 2018 – Toby Alderweireld: « Nous avons démontré que nous sommes une génération dorée »

La Belgique s’est qualifiée pour des demi-finales de la Coupe du Monde en battant le Brésil (1-2) en quarts de finale vendredi à Kazan. Pour Toby Alderweireld, les Diables rouges ont gagné grâce à leur volonté. « Tout le monde dit que nous sommes la génération dorée. Cela génère de la pression supplémentaire. Dans cette compétition, nous l’avons démontré. Grâce à notre volonté et avec un peu de chance, c’est vrai », a affirmé le défenseur au micro de la NOS.

C’était une rencontre dans laquelle il fallait rester calme. « Des garçons ont pleuré après le coup de sifflet final. Nous avons tout donné pour y parvenir. Certains d’entre nous ne pouvaient guère faire plus et avaient des crampes mais ils se sont toujours jetés devant les tirs des adversaires. C’était très beau. Profitons-en. Et puis, concentrons-nous sur le match contre la France. »

« La Belgique est un petit pays. Et nous avons gagné contre le grand Brésil. C’est une étape importante. »

