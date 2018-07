Mondial 2018 – Romelu Lukaku: « il nous reste encore deux matches pour atteindre notre objectif »

Romulu Lukaku n’aura peut-être pas marqué vendredi face au Brésil en quart de finale du Mondial vendredi à Kazan, mais l’attaquant des Diables Rouges se sera encore montré très altruiste donnant par exemple le ballon à Kevin De Bruyne qui inscrivait le 0-2 à la 31e minute. Les Belges affronteront ainsi la France en demi-finales de la Coupe du monde 2018 mardi à Saint-Petersbourg. « On sait qu’on a encore du travail à faire, on a encore deux fois 90 minutes pour essayer de faire quelque chose de bien pour le pays. Nous sommes assez réalistes: après le match, quand on s’est mis tous ensemble, on s’est dit qu’il fallait savourer ce moment, mais il nous reste deux matches si on veut vraiment atteindre notre objectif. Quand ils ont inscrit le 2-1, il y avait beaucoup plus de pression, mais la défense a fait son travail. Cela promet pour le futur », a commenté Romelu Lukaku à la RTBF.

« Le 2-1 ? Eden m’avait dit de laisser le ballon, mais je savais qu’il y aurait de l’espace. Quand j’ai commencé à courir, j’ai regardé de gauche à droite, et dès que j’ai vu Kevin seul sur ma droite, je lui ai donné le ballon. J’ai tout de suite su qu’il allait inscrire un but. Je ne suis pas venu ici pour penser à moi, tout le monde me connaît et sait que je suis un buteur. Pour moi, c’est l’équipe qui prime, et qu’elle profite de ce moment. Les familles vont venir, on va en profiter, et après-demain, on va se concentrer pour la demi-finale contre la France. »

Source: Belga