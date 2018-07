Mondial 2018 – Le vainqueur de la coupe du monde sera européen

La Belgique ayant battu le Brésil en quart de finale de la coupe du monde après que la France eut éliminé plus tôt vendredi l’Uruguay, il ne reste plus que des équipes européennes pour se disputer le titre suprême en Russie. Les six nations restantes émanent en effet toutes du Vieux Continent. Les deux derniers quarts de finale auront lieu ce samedi. Ils opposent la Russie à la Croatie et la Suède à l’Angleterre.

La dernière fois que les quatre nations se retrouvant en demi-finales venaient toutes d’Europe remonte au mondial 2006 en Allemagne. L’Italie, la France, l’Allemagne et le Portugal s’étaient alors disputés le titre. C’était finalement l’Italie qui l’avait emporté en finale contre la France après l’exclusion de Zinédine Zidane.

Lors des quatre dernières coupes du monde, le Brésil, victorieux en 2002, a à chaque fois été éliminé par une équipe européenne. Ils ont subi la loi de la Belgique ce vendredi, après avoir été battu des oeuvres de l’Allemagne en demi-finale il y a quatre ans (7-1) chez eux. Ils ont aussi dû s’incliner contre les Pays-Bas en 2010 lors des quarts de finale de la coupe du monde en Afrique du Sud et face à la France en 2006, au même stade de la compétition.

« Je ne crois vraiment pas que cela soit lié au fait que tous ces rivaux venaient d’Europe », a réagi brièvement le sélectionneur brésilien Tite.

Source: Belga