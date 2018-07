Mondial 2018 – Kevin De Bruyne: « très fier d’être en demi-finales »

Kevin De Bruyne a été l’homme du match de ce quart de finale remporté par la Belgique face au Brésil vendredi à Kazan (1-2), auteur notamment d’un but. « En première mi-temps, on a très bien joué. On s’est créé beaucoup d’occasions. Mais le Brésil a changé de tactique en deuxième mi-temps et c’était très difficile », a reconnu le stratège des Diables Rouges en conférence de presse. « On a quand même eu encore des occasions. Après le 1-2, on a tout fait pour gagner ce match. Il fallait montrer du caractère, c’est ce qu’on a fait. Tout le monde s’est battu durant 90 minutes. »

La Belgique a manœuvré parfaitement de façon tactique et a résisté jusqu’au bout au pressing devenu très intense des Brésiliens. « On sait très bien jouer au football, mais parfois on veut aller trop vite. Il était important d’éviter cela. J’ai fait mon job comme je dois le faire et j’ai essayé de montrer que l’on ne devait pas prendre trop de risques. Les autres ont suivi et c’est comme cela que cela devait être ».

La France se dresse comme dernier obstacle avant la finale. Les Diables Rouges affronteront leurs voisins mardi à Saint-Petersbourg. « La France a une équipe extraordinaire », estime encore Kevin De Bruyne. « Il y a 32 équipes qui savent jouer au football ici, mais quand tu arrives en demi-finales, les écarts deviennent très minimes. On va essayer d’être prêts mentalement et physiquement. On va jouer jusqu’au bout pour gagner le match et s’ils sont plus fort, ils sont plus fort, c’est le football. Là on est très fier d’être en demi-finales. On va essayer d’aller le plus loin possible. Tout le monde rêve de pouvoir jouer une finale de Coupe du monde. Tu n’as que deux ou trois tournois dans ta carrière pour y arriver. »

Source: Belga