Mondial 2018 – Jan Vertonghen: « Nous aurions donné notre vie pour cette rencontre »

Jan Vertonghen était épuisé vendredi soir après la victoire 2-1 des Diables rouges contre le Brésil en quarts de finale de la Coupe du Monde de football. « Nous avons réalisé une performance incroyable », s’est-il exclamé.

« Je suis complètement cassé. C’est incroyable ce que nous avons réalisé, sous tant de pression, contre les top favoris. Nous n’avons jamais joué de cette façon, dans ce système. Parce que les matches se succèdent si vite, nous ne nous sommes entraînés ici qu’un quart d’heure jeudi. Nous en avons parlé à quelques reprises par la suite. Nous étions tous d’accord avec la façon dont nous devions jouer et nous y avons cru. »

La génération dorée a déjà fait couler beaucoup d’encre mais elle a franchi vendredi soir une étape dans l’histoire du football belge. « Nous avions besoin de ce match pour confirmer que nous sommes une génération dorée et éviter que l’on nous qualifie de génération perdue. Nous sommes là. Nous avons cru à la qualification et nous aurions donné nos vies pour cette rencontre. Pour une fois, le VAR s’est exprimé en notre faveur. Cela pouvait bien arriver un jour. »

Les Diables Rouges n’auront pas beaucoup de temps de profiter de cette victoire. Mardi (20h00), ils rencontrent la France en demi-finale à Saint-Pétersbourg. « Mais on va en profiter quand même un peu. Deux jours, quelque chose comme cela. Après, nous nous concentrerons sur la France. »

Source: Belga