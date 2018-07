Mondial 2018 – Eden Hazard: « si on avait du jouer 5-10 minutes en plus, j’aurais demandé le changement »

Eden Hazard, le capitaine belge était épuisé, mais heureux après la qualification héroïque des Diables Rouges pour les demi-finales de la Coupe du monde de football. « On aurait été un peu plus tranquilles si on avait gardé le 2-0, parce que quand ils marquent le 2-1, les dix-quinze dernières minutes deviennent compliquées, surtout qu’on n’a pas beaucoup le ballon, on défend bien », a commenté Eden Hazard à l’issue de l’exploit face au Brésil, au micro de BeIN Sports et de la RTBF. « Je pense que l’équipe a fait un gros boulot. Ce n’était pas juste onze joueurs sur le terrain aujourd’hui, c’était vraiment le groupe. On a connu des moments un peu plus compliqués, surtout sur ce match, mais on a défendu tous ensemble. On a mis les buts qu’il fallait, ce soir on est tous très heureux. On va faire un peu la fête, mais on va surtout se reposer pour le match dans quatre-cinq jours. Je suis très fatigué. Si on avait du jouer 5 à 10 minutes en plus, j’aurais demandé à sortir. Je sentais fort mes mollets. »

La Belgique va à présent jouer la France mardi à Saint-Petersbourg pour tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde pour la première fois de l’histoire. « La France ne m’a pas impressionnée en match, mais après avoir vu leur match en 8es et en quarts, je pense qu’avec le Brésil, c’était les meilleurs. Ils sont très costauds. Mais on est la Belgique, on a des bons joueurs. On va donner le maximum. On sait que ça va être compliqué mais je pense que pour la France aussi ça sera compliqué. »

Source: Belga