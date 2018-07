Mondial 2018 – Axel Witsel après la victoire contre le Brésil: « le plus beau moment de ma carrière »

Axel Witsel a livré une fois de plus une prestation très convaincante au milieu de terrain lors de la victoire 1-2 face au Brésil en quart de finale de la coupe du monde de football en Russie. A l’issue de la rencontre, le Liégeois a vanté l’intelligence tactique de son équipe. « C’est le top de ma carrière », a d’abord confié Axel Witsel. « En tant que footballeur professionnel, on ne peut pas rêver mieux que de battre le Brésil. Quand nous étions petits, nous regardions tous la coupe du monde à la télévision. C’est incroyable d’y être à présent nous-mêmes. En Belgique, tout le monde va devenir fou. Nous, nous sommes surtout très heureux. »

Par le passé, les Diables Rouges ont souvent été critiqués pour ne pas former une « vraie équipe ». « Nous avons maintenant montré que nous en sommes bien une », a répondu le Liégeois. « Contre le Japon déjà, nous formions un bloc. Sur le plan tactique, nous avons joué de façon fantastique aujourd’hui, de manière très intelligente dans notre jeu de positionnement. La première mi-temps était presque parfaite. Nous étions très bien organisés et forts en contre-attaque. Nous avons ainsi fait fortement souffrir le Brésil. Si nous rêvons désormais du titre mondial? Si vous êtes en demi-finale, il ne peut en aller autrement. Bien sûr que nous y croyons. Mais d’abord, nous allons bien récupérer et faire en sorte d’être à nouveau au rendez-vous mardi. »

Source: Belga