Enfants dans une grotte en Thaïlande: un sauveteur meurt après les avoir approvisionnés -2

Un ancien membre des commandos de marine thaïlandais est mort vendredi, faute de réserve d’oxygène suffisante, après avoir approvisionné les enfants coincés dans une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. « Après avoir livré une réserve d’oxygène, sur le chemin du retour, il n’avait plus assez d’oxygène » lui-même, a annoncé le vice-gouverneur de la province de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.

« Il a perdu conscience sur le chemin du retour, son compagnon de plongée a essayé de l’aider et de le ramener », a précisé le chef des commandos de marine, Apakorn Yookongkaew.

Ce drame survient alors que les sauveteurs à la recherche des douze enfants et de leur entraîneur de foot coincés dans une grotte inondée depuis 13 jours se hâtaient vendredi d’avancer dans leurs préparatifs d’évacuation, avant le retour annoncé de la pluie.

Les sauveteurs espèrent pouvoir, à l’aide de pompes, faire baisser à temps le niveau de l’eau de façon suffisante pour que les enfants n’aient que pas ou peu de plongée à effectuer.

Pour l’heure, il faut onze heures à un plongeur aguerri pour faire l’aller-retour jusqu’aux enfants: six heures aller, cinq heures retour grâce au courant.

Le parcours est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l’eau.

source: Belga