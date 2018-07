Brexit – Londres propose une « zone de libre échange » avec l’UE pour l’après-Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé vendredi que son gouvernement, divisé sur la sortie de l’UE, était parvenu à une « position commune » en faveur de la création d’une « zone de libre échange » entre le Royaume-Uni et l’UE pour l’après-Brexit. « Notre proposition créerait une zone de libre échange entre le Royaume-Uni et l’UE avec un ensemble de règles communes pour les biens industriels et les produits agricoles », a déclaré dans un communiqué la dirigeante conservatrice, à l’issue d’une réunion de son gouvernement à Chequers, la résidence de campagne des Premiers ministres britanniques, à 70 km au nord-ouest de Londres.

source: Belga