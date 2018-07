La Citadelle de Namur à l’heure du Moyen-Âge

La 11e édition des « Médiévales de la Citadelle » aura lieu samedi et dimanche à Namur. Cet événement est l’une des plus grandes fêtes médiévales d’Europe. Les organisateurs annoncent la présence de 500 artistes et reconstitueurs venus de nombreux pays.

En plus d’un village d’antan et de nombreuses animations, ce sont quelque 40 spectacles qui seront présentés aux 10.000 visiteurs attendus. La thématique mise en avant cette année est le « Moyen-Âge insolite », la Wallonie souhaitant se présenter comme une destination surprenante.

Organisées chaque premier week-end de juillet tous les deux ans, les «Médiévales de la Citadelle» sont connues en Belgique et à travers toute l’Europe de par la qualité de leur programmation et le caractère exceptionnel du lieu qui les accueille, à savoir la Citadelle de Namur.

Deux zones

S’étendant sur sept hectares, le site sera divisé en deux grandes zones. D’un côté, une reconstitution d’un village des 13e et 14e siècles, avec de multiples animations et représentations « à ciel ouvert » pour petits et grands.

De l’autre, un espace dédié aux spectacles équestres, qui constituent la grande nouveauté de cette 11e édition et devraient donner à l’événement un caractère plus « insolite » que jamais. Deux grandes compagnies en la matière sont au programme: les Ecuyers de l’Histoire et Crow Prod & Cie.

Les milliers de visiteurs attendus pourront aussi flâner sur le marché des artisans où seront proposés des objets et de la restauration d’époque, tandis que des conteurs, musiciens, comédiens et acrobates animeront l’ensemble du parcours.

Le site sera ouvert tout le week-end de 11h à 20h. La Citad’in, train touristique de la ville, fera la navette depuis le Parlement Wallon. Le Comité Animation Citadelle, principal organisateur de l’événement, précise qu’un service d’aide et des joëlettes seront proposés gratuitement aux personnes à mobilité réduite.