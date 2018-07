Découvertes Mint : Petites musiques d’été (S01E01)

Prenez quatre garçons. Empêchez-les de regarder le foot. Peut-être deviendront-ils des musiciens. Cette semaine, l’ambitieux retour de quatre Bruxellois et de l’électricité made in Waremme.

Montevideo – Fun House

@MontevideoMusic

Quelques mots tout d’abord pour situer les quatre Belges basés dans la Capitale. Ils sortent leur première maquette publique en 2004. L’EP est alors produit par Coclet, déjà connu pour des collaborations avec Arno ou Sharko. Leurs premiers concerts suivent rapidement, sur des petites scènes puis dans des festivals. C’est John, la voix de Ghinzu, qui leur accorde sa bénédiction et leur fait signer leur premier contrat en 2005 sous le label Dragoon. La terre est alors déjà un peu promise.

Leur premier CD sera d’ailleurs produit par John Stargams et sort en juin 2006. 12 ans plus tard, un nouvel album s’annonce fièrement, le troisième au compteur. Son titre, Temperplane, ne relève d’aucun dictionnaire connu. «C’est le fruit de mon imagination», nous explique Jean Waterlot diablement inspiré. «Une sorte de tentative lexicale: un avion fantasmé qui permettrait en quelque sorte de voler au travers de différents degrés d’émotions et d’observer la planète de là-haut.»

Après six ans d’absence, Montevideo revient donc avec un néologisme sous le bras, mais surtout ce nouvel album promis à l’automne 2018 (aucune date fixe à l’heure où nous écrivons ces lignes). Le premier extrait, Fun House, a été lancé il y a quelques jours et fait déjà (à peu près) l’unanimité. L’album et le single sont entourés d’un splendide travail graphique, qu’on doit au studio (français) H5.

Pour le groupe, «la musique électronique en 2018 peut encore enrichir des mélodies pop ambitieuses pour vous emmener haut, très haut.» Dont acte. Et rendez-vous, une fois l’album de huit titres publié, le 1er février 2019 pour découvrir le résultat final sur scène, à l’Ancienne Belgique (AB) à Bruxelles. Leur site web a été mis à jour: www.montevideo.be.

Minor/Minor – Another World

@minorminorband

Les qualifier de rockeurs n’est-il pas une injure à ce qu’ils véhiculent? Le projet né à Waremme en 2013 est, après tout, un creuset d’influences aussi complémentaires que variées, allant du blues au post rock en passant par l’ambient et le sens du riff.

En 2016, ils accueillent une nouvelle guitare et préparent un album de onze titres qu’il vous est possible de télécharger en MP3 depuis leur site web www.minorminor.be. Vous y avez également la possibilité d’y effectuer un don avant ou après le téléchargement. Une belle idée pour faire passer le message.



Minor/Minor n’est pas a priori à mettre entre les mains des fans de folk dans mon genre. Ou alors pour les réveiller en plein été! Encore que: certains titres de l’album savent se faire bien plus doux. Mention très très bien pour leur logo, surtout imprimé sur un t-shirt black.

Retrouvez les Liégeois le 11 août prochain au Home Made Festival à Huy. D’autres dates sont disponibles sur leurs réseaux sociaux et leur site web (à la très belle esthétique).

