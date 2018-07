USA: Trump se sépare de son ministre de l’Environnement controversé

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi la démission de Scott Pruitt, ministre de l’Environnement très controversé en raison d’une cascade de scandales liés à son train de vie et à son utilisation des fonds publics.

«J’ai accepté la démission de Scott Pruitt de son poste de dirigeant de l’Agence de protection de l’environnement (EPA)», a indiqué Donald Trump dans un tweet après des mois de spéculation sur le sort de celui qui s’est employé à détricoter le bilan environnemental de Barack Obama.

…on Monday assume duties as the acting Administrator of the EPA. I have no doubt that Andy will continue on with our great and lasting EPA agenda. We have made tremendous progress and the future of the EPA is very bright!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018