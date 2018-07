VIDEO. Des enfants immigrés seuls pour leur défense au tribunal

Une vidéo montre des enfants d’immigrés enlevés à leurs parents laissés seuls pour se défendre devant le juge. Ces images n’ont pas manqué d’émouvoir la toile, provoquant un tollé de réactions sur les réseaux sociaux.

Depuis l’adoption de la ‘tolérance zéro’ par le gouvernement Trump, les familles d’immigrés illégaux sont séparées à la frontière. Les enfants alors enlevés à leurs parents, il semblerait qu’ils doivent endurer d’autres traitements difficiles imposés par les autorités américaines. Ne disposant naturellement d’aucune défense légale préalable, ces enfants seraient contraints d’être amenés seuls devant les tribunaux.

Oh my fucking, God. Oh my fucking, God. Oh my fucking, God.

Stop what you’re doing and watch this.

If you’re ok with this unfollow me because you have no heart. pic.twitter.com/uvQesO0IAP

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) July 3, 2018