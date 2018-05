Zakia Khattabi plaide pour une Région dotée d’un seul parlement et d’un seul gouvernement

A l’occasion de l’ouverture de la fête de l’Iris, la fleur-symbole de la Région bruxelloise, la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi a plaidé samedi pour une simplification du modèle institutionnel bruxellois, à ses yeux trop désincarné par rapport aux attentes de la population. Pour elle, il faut en effet se contenter d’une seule assemblée parlementaire et d’un seul gouvernement « pour gérer ce qui concerne directement et exclusivement les Bruxellois ». Les institutions actuelles (ndlr: une Région et trois institutions communautaires dotées, chacune, de parlements-assemblées et exécutifs propres) résultent de compromis et d’un effort de longue haleine des pères-fondateurs de la Région-capitale, reconnait Zakia Khattabi. Mais elles ne sont pas comprises par les citoyens qui ne s’y identifient pas, constate-t-elle.

« Comment comprendre des politiques différenciées sur un même territoire en matière de petite enfance, de jeunesse, de santé, de politique sociale ou encore de formation professionnelle? « , s’est-elle interrogée dans une carte blanche diffusée avant l’ouverture de la séance académique de la fête de la Région bruxelloise. A ses yeux, ce qui a permis à la Région d’advenir est précisément ce qui « l’étouffe » 30 ans plus tard.

« Les écologistes estiment que les institutions ne sont qu’un outil au service d’un projet et c’est moins de leur avenir qu’il faut aujourd’hui s’inquiéter que de leur (in)capacité à servir une vision de la ville et répondre à des besoins concrets. Cela pose un problème démocratique et d’éloignement entre citoyens et politiques », a commenté la co-présidente des Verts à ce propos.

Zakia Khattabi a enfin appelé à la mobilisation de la nouvelle génération à faire évoluer la Région vers la reconnaissance de la diversité des identités de la population, loin d’une appartenance communautaire exclusive dans le cadre d’un clivage francophones-néerlandophones.

Source: Belga