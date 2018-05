WTA Rabat – Elise Mertens sera 16e mondiale lundi, son meilleur classement jamais atteint

Elise Mertens continue d’impressionner sur le circuit WTA. La Belge (WTA 19/N.1) a remporté samedi son deuxième tournoi de rang, venant à bout de l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 96) en finale à Rabat (terre battue/250.000$). La Belge de 22 ans pointera lundi au 16e rang mondial, son meilleur classement. A la Race, le classement qui court depuis le début de la saison 2018, Mertens occupera lundi une très belle 6e place. Dix-septième mondiale pendant deux semaines en avril, Elise Mertens grimpera donc à la 16e place lundi, un classement qui lui permettrait de bénéficier d’un tirage plus clément aux prochains Internationaux de France de tennis fin mai à Roland-Garros.

Mertens, qui compte désormais 4 titres en carrière, a remporté la bagatelle de trois tournois cette saison. Seule Petra Kvitova, lauréate samedi à Prague, a fait aussi bien. En début d’année, la Limbourgeoise s’est imposée à Hobart, là où elle avait ouvert son compteur en 2017.

Depuis le début de la saison sur terre battue, la droitière n’a pas encore perdu le moindre match, remportant les tournois de Lugano mi-avril et de Rabat cette semaine. En simple, elle reste sur 12 succès de rang, cinq à Lugano, deux en Fed Cup et cinq à Rabat. En ajoutant ses victoires en double au tournoi de Lugano et en Fed Cup, chaque fois associée à Kirsten Flipkens, Mertens affiche une impressionnante série de 17 victoires.

La N.1 belge tentera de confirmer cette forme la semaine prochaine au tournoi Premier Event de Madrid, où elle rencontrera au 1er tour la numéro deux belge, Alison Van Uytvanck (WTA 49). En cas de victoire, elle pourrait affronter au 2e tour la Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale.

