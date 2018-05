Un week-end d’activités sous le soleil en Belgique francophone

Outre le soleil et les terrasses bien orientées, de nombreuses activités attendent les Wallons et les Bruxellois ainsi que leurs visiteurs le week-end des 5 et 6 mai. Fête de l’Iris, journée portes ouvertes des institutions européennes, rencontres entre parlementaires et électeurs wallons ou découverte de 10 sites du Service public wallon (SPW)… Les citoyens n’auront que l’embarras du choix pour occuper leurs samedi et dimanche. Entre l' »Electro Night », l’intriguant bâtiment Europa (nouveau siège du Conseil européen et de celui de l’UE), des débats tous azimuts et le barrage des Lacs de l’Eau d’Heure, par exemple, il va pourtant falloir trancher.

À l’occasion de son 29e anniversaire, la Région bruxelloise propose un programme varié durant tout le week-end alliant concerts et promenades insolites mais aussi village sportif, arts de rue et « food corner ». Les institutions européennes de la capitale se déclineront par ailleurs le samedi au travers d’un parcours interactif composé de 27 stands, qui emmèneront notamment les visiteurs jusqu’au 13e étage du Berlaymont.

La rencontre entre citoyens et partis politiques baptisée « Pour une Wallonie meilleure » se tiendra également le samedi 5 mai entre 10h et 16h au parlement wallon et permettra entre autres aux visiteurs d’exprimer leur vision pour une meilleure gestion de la Région.

Enfin, le dimanche 6 mai, le SPW ouvre une dizaine de sites au public pour exposer la diversité de ses métiers. À 107 mètres du sol, le centre de la Plate Taille aux Lacs de l’Eau d’Heure accueillera ainsi les visiteurs curieux de découvrir l’ouvrage hydraulique à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur. Le centre Perex, le laboratoire de Châtelet ou encore le site forestier de la Barrière Mathieu à Tenneville seront également accessibles, parfois sous réserve d’inscription.

Source: Belga