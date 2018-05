Un temps estival jusque mercredi, avant le retour de la fraîcheur dès jeudi

Le temps restera ensoleillé samedi après-midi avec des maxima de 17 degrés à la côte à 23 degrés en Campine. Cette météo estivale perdurera jusque mercredi soir avant le retour des températures plus fraîches, de davantage de nuages et, parfois, de quelques précipitations à partir de jeudi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Dimanche, le soleil sera à nouveau omniprésent. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés en Ardenne et entre 23 et 26 degrés ailleurs. A la côte, une brise de mer modéré se lèvera et limitera les maxima à 20 degrés. Ailleurs, le vent sera faible puis généralement modéré de secteur est à est-nord-est.

Lundi, le soleil dominera encore le ciel. Les maxima atteindront 25 ou 26 degrés en de nombreux endroits dans les terres. En Haute Belgique et à la côte, les maxima seront voisins de 20 degrés.

Mardi, le soleil sera toujours au beau fixe. Une averse (orageuse) ne sera pas vraiment exclue mais le risque sera toutefois limité, à en croire l’IRM. Les maxima se situeront entre 20 et 26 degrés.

Mercredi, il fera toujours beau mais davantage de nuages cumuliformes se développeront en cours de journée avec éventuellement une averse ou un orage par endroits. Les maxima avoisineront les 26 degrés.

Jeudi matin, le passage d’un front froid provoquera en revanche quelques pluies. Ensuite, des courants maritimes humides et plus frais circuleront sur le pays, donnant un ciel variable pour jeudi après-midi et la journée de vendredi. Le temps devrait toutefois rester sec. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 16 à 18 degrés dans le centre du pays.

Le week-end prochain, le temps semble devenir variable avec de la pluie ou des averses par moments. Les maxima se situeront entre 14 et 20 degrés.

Source: Belga