Tournai et Mouscron se préparent à accueillir les « Spécial Olympics »

Les villes de Tournai et de Mouscron accueilleront, de mercredi à dimanche prochain, les jeux nationaux « Spécial Olympics ». Quelque 3.400 athlètes touchés par un handicap mental, issus de 320 clubs, y sont attendus. Ils seront 276 sportifs de Wallonie picarde à être de la partie. Depuis plusieurs mois, les villes de Mouscron et de Tournai s’affairent pour mettre sur pied ces rencontres sportives qui se dérouleront sur neuf sites.

Les athlètes seront encadrés par 1.200 entraîneurs et 1.800 volontaires qui les accompagnent régulièrement lors d’épreuves sportives. Une assistance au niveau de l’encadrement logistique et de la sécurité sera en outre assurée par 6.000 bénévoles. Les compétitions se dérouleront les jeudi 10 et vendredi 11, de 9h à 17h, ainsi que le samedi 12 mai, de 9h à 15h.

A Tournai, les épreuves auront lieu dans le hall de Tournai-Expo (cyclisme, judo et tennis de table), au bowling le Clovis (bowling), au Tennis-club de Kain (tennis), dans le hall des sports du Vert Lion (triathlon, natation, netball) ainsi que dans le hall des sports de la ville (floorball et basket).

A Mouscron, les compétitions se disputeront dans le complexe sportif de la Motte (gymnastique), à la piscine les Dauphins (natation), dans le hall de l’Europe (badminton), au centre équestre de la Croix Rouge (équitation) et dans le complexe Futurosport (football, activités motrices, jeux sportifs, activités physiques adaptées et athlétisme).

Le mercredi 9 mai, une course au flambeau (14,8km) partira à 13h du Centre administratif de Mouscron pour rejoindre le hall Futurosport. Les athlètes seront ensuite conduits en car à Tournai, où se déroulera la seconde partie de cette course au flambeau entre l’hôtel de ville et le hall des sports de l’Esplanade de l’Europe.

Portée par 200 athlètes, la « Flamme de l’espoir » sera conduite jusqu’à la Grand-place de Tournai, où la cérémonie d’ouverture des jeux est prévue à 19h30. La présence du prince Laurent et de la princesse Claire ainsi que des athlètes Tia Hellebaut et Jolien D’Hoore est annoncée.

La cérémonie de clôture se déroulera dans les installations du Futurosport à Mouscron le samedi 12 mai de 17h à 18h.

Source: Belga