Tour du Yorkshire – Max Walscheid le plus fort au sprint sur la 3e étape, Van Avermaet 8e

L’Allemand Max Walscheid (Sunweb) a décroché la 3e étape du Tour du Yorkshire cycliste (cat 2.1) samedi au terme des 184 km du parcours entre Richmond et Scarborough. Il a devancé au sprint le leader du général, le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) et l’Espagnol Jon Aberasturi (Euskadi-Murias). Greg Van Avermaet a pris la 8e place. Le leader de l’équipe BMC est toujours 2e du général mais possède désormais 10 secondes de retard sur Cort Nielsen qui a empoché 6 secondes de bonification.

Le Français Sylvain Chavanel (Direct Energie) qui avait attendu les cinq derniers kilomètres pour placer son offensive a longtemps fait douter le peloton. Mais il a été repris à 200m de la ligne, juste avant le sprint tout en puissance de Walscheid qui a ajouté un 7e succès à son palmarès chez les pros.

Dimanche, la dernière étape entre Halifax et Leeds présentera 189,5 km très accidentés dont six côtés classées.

Source: Belga