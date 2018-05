Seize morts dans l’effondrement d’une mine de charbon au Pakistan

Seize mineurs ont été tués et neuf blessés samedi dans le sud-ouest du Pakistan lors de l’effondrement d’une mine de charbon provoqué par l’explosion d’une poche de gaz, ont annoncé les autorités. « Le plafond s’est effondré à la suite d’une explosion provoquée par l’accumulation de méthane, tuant 16 mineurs et blessant neuf autres, dont deux grièvement », a affirmé Jawaid Shahwani, préfet de police de Quetta.

L’accident s’est produit à Marwaarh, à 45 kilomètres à l’est de Quetta, capitale de la province du Balouchistan, riche en gaz et en pétrole.

Vingt-cinq mineurs se trouvaient dans la mine lors de l’explosion, selon M. Shahwani, qui a précisé que tous les mineurs blessés avaient été secourus et transportés à l’hôpital.

« Nous faisons de notre mieux pour récupérer les corps mais cela prendra du temps car la plupart d’entre eux ont été ensevelis à une grande profondeur », a-t-il ajouté.

Les conditions de sécurité et la ventilation dans les mines au Pakistan sont souvent déficientes. En mars 2011, au moins 43 mineurs avaient été tués au Balouchistan dans l’effondrement d’une mine de charbon lui aussi provoqué par une explosion.

