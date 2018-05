Tweet on Twitter

Plus de 30.000 personnes ont visité, ce samedi, les institutions européennes établies à Bruxelles à l’occasion de leurs portes ouvertes dans le cadre de la Journée de l’Europe. L’an passé, 25.000 curieux avaient participé à l’événement. Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu participer à des activités diverses telles que des débats publics et des visites guidées des bâtiments des institutions européennes, dont le Parlement et la Commission.

Source: Belga