Mondial 2018 – La France ira en Russie sans Laurent Koscielny

Le Français Laurent Koscielny ne pourra pas disputer la Coupe du monde en Russie, a confirmé la Fédération française de football (FFF). Le défenseur d’Arsenal s’est gravement blessé jeudi en demi-finale retour de l’Europa League sur le terrain de l’Atletico Madrid. Koscielny s’est fait mal sur un changement d’appuis après seulement 8 minutes de jeu et il s’est écroulé au sol, hurlant de douleur et frappant la pelouse du poing. Il a été contraint de sortir en civière et en larmes. Il souffre d’une rupture du tendon d’Achille, qui le privera de Mondial.

« C’est un très gros coup dur pour l’équipe de France », déclare le sélectionneur français Didier Deschamps. « Laurent est un joueur cadre, qui était présent à la Coupe du monde au Brésil et à l’Euro. Il a l’habitude des rencontres internationales, du haut niveau et du quotidien de la sélection. Même s’il n’est pas très expansif, c’est un joueur exemplaire, très apprécié dans le groupe. Il a toujours répondu présent ».

Laurent Koscielny, 32 ans, est un des piliers défensifs de l’équipe de France, pour laquelle il compte 51 sélections. Il avait indiqué, fin 2017, qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde. « Effectivement, il avait annoncé que ce serait son dernier grand rendez-vous avec l’équipe de France », confirme Didier Deschamps. « Une blessure n’arrive jamais au bon moment. Je suis vraiment très triste pour Laurent car cette Coupe du monde était aussi un moment très important pour lui aussi dans sa carrière. Je lui souhaite beaucoup de courage et un bon retour sur les terrains car je suis certain qu’il a encore de très belles choses à montrer ».

Didier Deschamps dévoilera sa sélection pour le Mondial le 17 mai dans le JT de 20 heures de TF1, au lendemain de la finale de l’Europa League qui opposera Marseille à l’Atletico Madrid à Lyon. La Coupe du monde débutera le 14 juin.

Source: Belga