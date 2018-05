Les Belges à l’étranger – Thorgan Hazard plante un 10e but en Bundesliga, Wolfsburg battu sous la menace d’Hambourg

Thorgan Hazard a atteint la barre des dix buts dans une même compétition en une saison pour la première fois de sa carrière ce samedi. Le Diable rouge, également auteur de 7 assists en Bundesliga, a lancé le Borussia Mönchengladbach vers une victoire 3-1 contre Fribourg lors de la 33e et avant-dernière journée. Lancé en profondeur par Strobl à la 18e minute, Hazard a effectué un parfait appel de balle dans le dos de la défense avant d’anticiper le gardien Schwolow de la tête, de le lober et de déposer le cuir du pied gauche au fond des filets. Elvedi (57e) et Drmic (64e) ont ajouté deux autres buts au marquoir alors que Kleindienst (59e) a sauvé l’honneur pour Fribourg.

Cette victoire permet au Borussia de consolider sa 9e place au classement (47 pts). Malgré la défaite, Fribourg, actuellement sauvé, est quant à lui assuré d’être au minimum barragiste.

Wolfsburg et ses Belges, battus 4-1 à Leipzig, peuvent en effet toujours accrocher la 15e place synonyme de maintien occupée par Fribourg (33 pts), qui recevra Augsbourg lors de la dernière journée.

Seizièmes avec 30 points, les Loups, dont le goal average est largement meilleur, accueilleront eux Cologne, déjà relégué.

Le barragiste devra mettre sa place de bundeligiste en jeu face au 3e de la ‘Zweite bundesliga’ (D2). Une position occupée par Holstein Kiel à deux journées de la fin.

Mais cette place de barragiste n’est pas encore acquise pour Wolfsburg. Hambourg (28 pts), 17e, qui affrontera le Borussia Mönchengladbach à domicile lors de la 34e journée, ne compte en effet que 2 points de retard.

Titulaires ce samedi contre Leipzig, Koen Casteels et Divock Origi n’ont pas pu éviter la défaite. Landri Dimata, monté à la mi-temps, a insufflé un peu de fraîcheur mais le but de Didavi (47e) n’a pas suffi pour faire tituber Leipzig, auteur de deux buts en première période (24e Lookman, 34e Werner), et de deux autres en deuxième période (52e Lookman, 63e Augustin).

Le Borussia Dortmund du blessé Michy Batshuayi a quant à lui perdu 1-2 contre Mayence et est 3e avec 55 points. Les Borussen comptent cinq points de retard sur Schalke (60 pts) et trois d’avance sur Hoffenheim (52 pts) et le Bayer Leverkusen (52 pts).

Enfin, Orel Mangala a pu monter au jeu après 76 minutes lors de la victoire 2-0 de Stuttgart contre Hoffenheim, marquée par un doublé de Mario Gomez (25e et 74e). Stuttgart est 8e de Bundesliga.

