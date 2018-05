Les Belges à l’étranger – Nacer Chadli rejoue après 4 mois, bat Tottenham et croit encore au maintien avec WBA

Nacer Chadli a retrouvé les pelouses de Premier League sous la vareuse de West Bromwich Albion ce samedi après 133 jours d’indisponibilité à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Diable rouge est monté au jeu à la 79e minute lors de la victoire in extremis 1-0 des siens face à Tottenham pour le compte de la 37e journée de Premier League. Une victoire qui vaut de l’or pour West Bromwich. Un partage aurait en effet été synonyme de descente en Championship (la D2 anglaise) pour les ‘Baggies’, mais un but de Jack Livermore à la 90e+3 des suites d’un corner leur a permis d’engranger une troisième victoire en quatre matches.

‘West Brom’ s’extrait ainsi de la dernière place de Premier League et comptabilise désormais 31 points, deux de moins que Swansea, 17e avec 33 points et un match en moins.

En face, Tottenham (71 pts, 36 matches) aurait pu faire un pas très important vers la qualification en Ligue des Champions. Il faudra attendre et être solide pour éviter le retour de Chelsea (66 pts, 35 matches). Du côté des Spurs, Toby Alderweireld était titulaire pour la deuxième fois en championnat après sa blessure fin octobre et ses frictions avec le club. Jan Vertonghen était aussi dans le onze de base des Spurs, contrairement à Mousa Dembele, blessé à la cheville et indisponible.

Christian Kabasele qui a écopé d’un carton jaune à la 58e minute a quant à lui disputé toute la rencontre dans les rangs de Watford, vainqueur 2-1 de Newcastle 2-1 grâce à des buts de Pereyra (2e) et Gray (28e de la tête). Perez a inutilement réduit l’écart à la 55e. Watford (13e avec 41 points) met ainsi fin à une série de sept matches sans victoire.

