Le lanceur de chaussures contre Bush candidat aux élections irakiennes

Le journaliste irakien qui s’était fait connaître en lançant ses chaussures contre l’ex-président américain George W. Bush à Bagdad est candidat aux législatives du 12 mai. « Mon ambition est de jeter tous les politiciens voleurs en prison, de leur faire regretter leurs actes et de leur confisquer tous leurs biens », assure Mountazer al-Zaïdi, candidat sur la liste « La marche pour les réformes », qui regroupe des partisans du dirigeant chiite populiste Moqtada Sadr et des communistes.

Le 14 décembre 2008, cet homme aujourd’hui âgé de 39 ans avait lancé ses chaussures sur l’ancien président américain lors d’une conférence de presse d’adieu à Bagdad de George W. Bush, instigateur de la guerre en Irak, en criant: « Chien, c’est le baiser d’adieu du peuple irakien ».

Condamné à un an de prison pour « agression contre un chef d’Etat en visite officielle », Mountazer al-Zaïdi, considéré comme un héros par beaucoup dans le monde arabe, avait été libéré au bout de neuf mois pour bonne conduite. Craignant, il s’était réfugié au Liban où il vit et est père d’une petite fille.

« Je ne regrette pas mon acte, au contraire ce que je regrette c’est de n’avoir pas eu à ce moment là une autre paire de chaussures », a-t-il affirmé à l’AFP.

Placé à la 95e place sur 138 sur la liste à Bagdad, il a peu de chances de rentrer au Parlement.

source: Belga