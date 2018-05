Kvitova renverse Buzarnescu à Prague et décroche un 23e titre

Tweet on Twitter

Petra Kvitova (WTA 10/N.2) a décroché à Prague, devant son public, le 23e titre de sa carrière sur le circuit WTA. La Tchèque de 28 ans s’est imposée 4-6, 6-2, 6-3 devant la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 37/N.7), samedi sur la terre battue de la capitale tchèque. Le premier set a vu la Tchèque, qui menait pourtant 4-1, concéder cinq jeux de rang et la manche (4-6). Kvitova a ensuite inversé la tendance. Plus agressive au retour et appliquée dans les points importants, la gauchère s’est emparée du 2e set (6-2).

Kvitova n’a plus réellement été inquiétée dans le set décisif. La Tchèque a pris la mise en jeu de son adversaire dans le 4e jeu avant de s’imposer (6-3) après 2 heures et 18 minutes de match, remportant seulement son troisième titre sur ocre.

La Tchèque, lauréate de Wimbledon en 2011 et 2014, a donc décroché un 23e titre en carrière, le tout en 30 finales. Agressée au couteau à son domicile en décembre 2016, elle est revenue à la compétition à Roland-Garros 2017. Depuis, Kvitova a remporté les tournoi de Birmingham en 2017 avant de triompher à Saint-Pétersbourg, Doha et Prague cette saison.

Quant à Buzarnescu, elle disputait sa deuxième finale sur le circuit après celle perdue contre Elise Mertens en janvier à Hobart. Kvitova succède au palmarès de cette épreuve dotée de 250.000 dollars à l’Allemande Mona Barthel.

Source: Belga