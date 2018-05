Jumping CSI5* de Madrid – Nicola Philippaerts deuxième du Grand Prix, mais vainqueur avec les London Knights

Les London Knights, avec entre autres Nicola Philippaerts, ont remporté la quatrième manche de la Global Champions League (GCL), samedi à Madrid. Ils possèdent désormais une avance de 16 points sur leurs premiers poursuivants au classement général.

Avant cette manche espagnole, les London Knights occupaient la 1ère place ex-aequo avec Vakenswaard United. Lors de cette 4e manche, ils ont cependant pu compter sur deux sans faute pour faire la différence. Celui de Nicola Phillipaerts en selle sur H&M Harley van den Bisschop, et celui du Britannique Ben Maher sur Explosion W. La victoire leur est donc revenue avec 4 pénalités et un temps de 139.50 secondes. Valkenswaard United a réalisé une contre-performance et une mauvaise opération avec 20 points de pénalité et une huitième place.

Dans la soirée, Phillipaerts, 24 ans, a pris la 2e place du barrage à dix du Grand Prix de Madrid, 4e épreuve du Global Champions Tour (GCT), toujours avec H&M Harley van den Bisschop. Il a été battu de 2 secondes par l’Anglais Ben Maher (Explosion) et partage sa deuxième place avec l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller). Pieter Devos, avec Espoir, a pris la 4e place.

Philippaerts empoche 52.500 euros, Devos 30.000, et Maher 100.000.

Au général, Maher, 35 ans, grimpe à la 2e place derrière l’Écossais Scott Brash. Devos est 5e devant Grégory Wathelet. Nicola Philippaerts est 10e.

